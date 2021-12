Bruno Ramires é apresentado e diz que vai brigar por espaço no Leão

Ex-integrante da base do Vitória, o volante Bruno Ramires foi apresentado oficialmente pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira, 1º, na Toca do Leão, em Salvador. O jogador chega por um ano de empréstimo junto ao Cruzeiro. Com apenas 22 anos, Bruno chega para brigar por uma vaga de volante no meio de campo, setor que tem sido ocupado por Willian Correia e Willian Farias.

O nome de Ramires chegou a estar envolvido numa negociação com o Vitória de Guimarães, de Portugal, no entanto o jogador ressaltou, na coletiva, que a vontade dele de jogar no time vermelho e preto foi fundamental para o acerto.

"A vida tem direito a nossas escolhas, não podemos ir para um lugar que não queremos ir. E quando surgiu a oportunidade de voltar ao Vitória, não pensei duas vezes e vim. Estou à vontade aqui, tenho familiares aqui. Nada melhor do que voltar pra casa", disse o jogador.

Prata-da-casa, Bruno teve passagem pela base do Leão em 2011, vindo também do Cruzeiro. "Cheguei no Vitória em 2011, vindo do Cruzeiro, tive excelente ano, consegui conquistar o campeonato baiano e a copa metropolitana. Me sinto em casa, não tem nada melhor que voltar pra sua casa e ficar à vontade", contou.

Sobre a briga de posição no meio de campo, o atleta enfatizou que vai brigar pela posição com os companheiros da época do Cruzeiro, Willian Farias e Willian Correia. "Eu tô feliz de trabalhar novamente com Willian Farias e Correia, mas é como Argel disse, aqui não tem cadeira cativa, é todo mundo buscando seu espaço. E eu vim pra isso, vim pra jogar", ressaltou.

