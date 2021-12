Bruno Ramires assina por um ano com o Vitória

O volante Bruno Ramires já treinava desde a semana passada com o restante do elenco do Vitória, no entanto, foi apenas nesta terça-feira, 31, que o atleta de 22 anos assinou contratado com o Leão. O jogador veio por empréstimo junto ao Cruzeiro e ficará na Toca até o fim deste ano.

Por meio de nota divulgada pelo site oficial do clube, Bruno se disse ansioso para entrar em campo e vestir a camisa do Rubro-Negro pela primeira vez.

“Rapaz, que dia sai meu nome no BID? Preciso entrar nesse gramado do Barradão, urgente. Estou doido para estrear. Ansiedade mata, cara. Quero ajudar meus companheiros", brincou o jogador.

Ficha do atleta

Nome: Bruno Edgar Silva Almeida

Nascimento: 18 de março de 1994, em Salvador (BA)

Altura: 1,89m

Clubes: Bahia, Cruzeiro e Itaúna

