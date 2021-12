Brigando pela ponta, Leão bate o Serrano pelo Baiano Sub-20

Enquanto o time profissional defende a invencibilidade no Campeonato Baiano - três triunfos e um empate - a garotada do Vitória deu mais um passo rumo à classificação na categoria Sub-20 do Estadual.

E a vítima dessa vez foi o Serrano, que o rubro-negro recebeu na tarde desta quinta-feira, 6, no Barradão, e venceu por 2 a 1, com gols de Léo Ceará e Marcelinho.

O rubro-verde abriu o marcador no início da partida, mas não conseguiu segurar o time da casa, que virou a partida e dominou as ações da segunda etapa.

Com o resultado, o Vitória assumiu a segunda posição do Grupo 2, com sete pontos (mesma pontuação do Jacuipense, mas o time da região metropolitana leva vantagem no critério de saldo de gols: dois a mais que o rubro-negro.

O Vitória reclamou muito da atuação do árbitro Irinaldo Jorge dos Santos Silva, que não sinalizou uma falta dentro da área, que os rubro-negros pediram pênalti, além de outras decisões do trio de arbitragem.

O Vitória agora se prepara para o próximo compromisso pelo Baianão Sub-20, quando encara o Feirense no próximo domingo, 9, às 16, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana.

