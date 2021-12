Brasileiro Sub-20: Vitória pode perder mando de campo por tumulto

Após o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, entre Vitória e Palmeiras, na noite da quinta-feira, 18, no Barradão, o arbitro relatou na sumula oficial da partida as confusões ocorridas em campo. Com isso, o Rubro-Negro pode perder o mando de campo de uma a dez partidas e levar multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

>>Vitória se pronuncia sobre brigas na final da Sub-20

Ricarle Gustavo Gonçalves Batista relatou que objetos foram arremessados em direção ao atacante Wesley, do Palmeiras - que provocou a torcida e foi expulso. Em seguida, torcedores rubro-negros invadiram o campo com o intuito de agredir os jogadores palmeirenses. O Vitória perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras.

Confira abaixo o Art. 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que orienta sobre as punições por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo:

