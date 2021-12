Bragantino move ação após Vitória não pagar compra de lateral

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, publicou um áudio nas redes sociais nesta sexta-feira, 19, para informar que o Bragantino (SP) ingressou com uma ação contra o clube na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), por falta de pagamento da compra do lateral-esquerdo Fabiano, adquirido no ano passado, quando o clube era presidido por Ricardo David.

“O Vitória contratou na gestão de Ricardo David um lateral esquerdo do Bragantino, na época na Terceira Divisão, chamado Fabiano. E para ficar com o atleta, o Vitória tinha que pagar R$ 100 mil em quatro parcelas a partir de 30 de janeiro de 2019. E ceder por um empréstimo um atleta ao Bragantino, responsabilizando pelo pagamento na sua totalidade R$ 100 mil. Ou seja foram R$ 200 mil o valor do empréstimo de um atleta de Terceira Divisão. Agora, o Bragantino entrou no CNRD, que é um conselho semelhante ao que existe na Fifa, mas que só para questões nacionais. Consequência disso: bloqueio de receita de televisão e etecetera e etecetera. Vou falar com Tiago Scuro [gestor de futebol do Bragantino] para que ver o que consigo fazer”, disse o mandatário do Leão

O lateral chegou ao Vitória em setembro de 2019. No começo desta temporada, ele foi emprestado ao Coritiba em negociação que trouxe o meia Ruy para o Leão.

