Botafogo x Vitória: portal faz o lance a lance em tempo real

> Veja o lance a lance de Botafogo x Vitória

Depois de arrancar um ponto fora de casa contra o então vice-líder Coritiba, no Couto Pereira, o Vitória encara o Botafogo, adversário direto na luta pelo G4, às 19h30 desta quinta-feira, 1º, no Maracanã. A partida será transmitida em tempo real pelo Portal A Tarde a partir das 19h10.

Com 15 pontos ganhos, o Leão ocupa a sexta posição na tabela e, caso derrote o Glorioso, deixa para trás o Cruzeiro, Internacional, além do próprio Botafogo, e termina a rodada na terceira colocação.

O duelo terá como protagonistas dois gringos que são as atuais estrelas de suas equipes. Pelo time da casa, o holandês Seedorf é o artilheiro da equipe no campeonato, ao lado de Raphael Marques, com três gols, além de duas assistências.

Já o rubro-negro conta com o argentino Maxi Biancucchi em ótima fase e artilheiro isolado do Brasileirão. O primo de Messi já marcou sete dos 14 do Leão no campeonato e vai jogar no palco onde anotou seu primeiro tento no futebol brasileiro.

Retrospecto vermelho e preto

Desde a implantação do sistema de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, em 2003, Vitória e Botafogo se enfrentaram oito vezes com o histórico favorável ao Leão: cinco triunfos, um empate e somente duas derrotas.

No histórico dos jogos entre os clubes jogando no Rio de Janeiro em competições nacionais, o retrospecto é equilibrado mas o Vitória também leva a melhor. São 14 jogos com cinco triunfos do Leão, quatro do Botafogo e cinco empates na capital carioca.

adblock ativo