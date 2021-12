Boliviano Rodrigo Ramallo é apresentado no Vitória

O Vitória apresentou o atacante Rodrigo Ramallo na tarde desta segunda-feira, 4. O jogador de 25 de anos estava no The Strongest e pela primeira atuará por um clube de outro país. Ele assinou contrato de empréstimo de um ano com o Leão, com cláusula para prorrogação.

"Estou muito feliz por vestir essa camisa. Vim para uma equipe grande como o Vitória vai ser muito importante. Eu me adapto rápido", disse Ramallo, após ser apresentado pelo presidente Raimundo Viana, na sala de imprensa.

Viana falou com entusiasmo sobre a contratação do novo reforço, que já deve ter condições para ficar à disposição de Vagner Mancini no jogo contra o Fluminense, domingo, 10, às 19h30, no Barradão.



"Ramallo é um jogador jovem, rápido e competente. Fiquei muito impressionado quando conversei com ele antes de fechar o negócio. Ele mostrou muita vontade de vir para o Vitória, assim como nós. Ele sabe que nossa torcida é extremamente exigente. Assistiu ao primeiro jogo do Vitória contra o Sport. É pé quente", disse.

adblock ativo