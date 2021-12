Bola aérea derruba Vitória em Feira

Se a campanha e o futebol do Vitória no Campeonato Brasileiro não convenciam o torcedor desde o início da competição, a seis rodadas, ao menos a defesa havia se livrado do fantasma dos gols de bolas alçadas à área que tanto a atormentou no Baianão e Copa do Nordeste. Na quinta-feira, 22, contudo, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, a zaga do Leão, que só havia sofrido um tento oriundo de cruzamentos na competição, falhou feio e sofreu três, fator decisivo para a derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG.



O revés - o 2º consecutivo com o mando de campo rubro-negro - manteve o Vitória com apenas 5 pontos conquistados no torneio, na 15ª posição na tabela de classificação do Brasileiro. Com dois jogos consecutivos a fazer longe de seus domínios, contra Botafogo (domingo) e Goiás (no dia 28), o Leão precisa somar pontos fora de casa para não correr riscos de ir para as 'férias' da Copa na zona de rebaixamento.



O jogo



Mesmo após um mês de trabalho na tentativa de melhorar o péssimo gramado do Joia da Princesa, o Vitória não conseguiu dar jeito no campo e o que se viu em Feira de Santana foi uma partida nivelada por baixo, pela total falta de condições, de ambos os clubes, de colocar a bola no chão e tentar jogar um bom futebol.



Se com passes rasteiros e curtos estava difícil, o jeito para Leão e Galo foi apelar a lançamentos e cruzamentos, o que se provou mais tarde ter sido crucial para o resultado final. Pelo alto, com jogadores fortes e de boa estatura, o Atlético-MG se aproveitou das ótimas cobranças de bola parada do meia argentino Dátolo para abrir 2 a 0 com 16 minutos do 1º tempo. Aos 11, Dátolo aproveitou um cochilo da zaga e cabeceou sem marcação para abrir o marcador. Aos 16, após escanteio batido pelo 'hermano', Alemão vacilou e marcou contra.



No início da segunda etapa, o técnico interino Carlos Amadeu tirou Marquinhos e Souza para a entradas de Willie e Dinei. O Vitória melhorou, mas logo aos 16 minutos, sofreu mais um gol de cabeça. Novamente Dátolo cruzou na área e desta vez coube ao zagueiro Réver fazer 3 a 0, placar que só não deu tranquilidade ao Galo porque Dinei, com categoria, aproveitou uma falha da zaga para tocar de 'cavadinha' e fazer o primeiro do Leão, aos 19.



A partir de então, o jogo ficou equilibrado. Sem desistir, o Vitória foi recompensado com o segundo gol aos 45, num belo chute de esquerda de Willie, da risca da grande área. Não houve tempo, contudo, para buscar o empate e a equipe segue pressionada.

