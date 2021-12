Boca Juniors cobra dívida ao Vitória referente ao atacante Walter Bou

Como diria aquele velho ditado, "Não há nada tão ruim que não possa piorar". Essa tem sido a sina do Vitória nesta temporada. Eliminado na primeira fase do Baianão e da Copa do Brasil, crise financeira, troca de presidente, zona de rebaixamento na segundona e, aparentemente, não parece parar por aí.

Nesta terça-feira, 28, o presidente Paulo Carneiro ganhou mais uma dor de cabeça da gestão anterior para corrigir no Esporte Clube Vitória. Através de áudio, o atual mandatário do clube informou sobre uma dívida cobrada pela Conmebol referente ao atacante Walter Bou, que atuou no clube na temporada passada.

"Recebemos uma cobrança da Conmebol para o dia 10 de julho, se eu não me engano. O valor é de 305 mil dólares (R$ 1,2 milhões de reais) do centroavante Walter Bou, para vocês terem uma dimensão do tamanho do problema que temos aqui", informou o cartola em áudio que circula nas redes sociais.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, o diretor jurídico do clube, Dilson Pereira Júnior, explicou que a dívida do Leão trata-se, na verdade, de uma pendência com o Boca Juniors, da Argentina, clube anterior do atleta.

"Não foi a Conmebol que cobrou ao Vitória. Quem cobrou ao Vitória foi o Boca Juniors. O Boca Juniors encaminhou uma notificação baseada nos contratos de execução e distrato realizados com o Vitória referentes ao atleta Walter Bou. Os contratos em geral previam uma contrapartida do Vitória pela cessão do atleta e o Boca alega que não houve tal pagamento.[...] Além dos valores ordinários do contrato, têm algumas multas na carta de cobrança e nós faremos de tudo para negociá-las. Isso se a gente considerar que o pedido do Boca Juniors tem procedência", afirmou o diretor.

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo