Boa surpresa no Leão, Flávio quase desiste de jogar futebol

A vida profissional do volante Flávio pode ser comparada a um triunfo definido aos 45 minutos do segundo tempo. Até o final do ano passado, o atleta de 18 anos pensava em desistir da carreira de jogador de futebol e já procurava outras alternativas, como os estudos. Porém, soube aproveitar a última chance dada no Leão.

No sábado, 21, no 1 a 0 sobre o Colo-Colo, atuou nos últimos 20 minutos, acertou chute na trave e fez jogadas que mereceram os raros aplausos da exigente torcida, além de elogios do técnico Ricardo Drubscky.

"Comecei minha carreira aos 10 anos, no Santos. Quando saí, em 2012, não tive sucesso em diversos testes que fiz em outros clubes. Cheguei a ser aprovado no Palmeiras, mas não joguei nenhuma partida. Já estava pensando em procurar outra carreira, desistir do futebol. Porém, um amigo conseguiu um teste aqui no Vitória. Botei na cabeça que seria o último. Consegui passar e, graças a Deus, não precisei desistir do meu sonho", contou o meio-campista.

Há três meses na Toca, ele já tem currículo promissor na base. Foi finalista na Copa do Brasil Sub-20 de 2014, com destaque, e também brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro passado.

No primeiro jogo no time profissional, Flávio avalia que foi bem, mas acredita que poderia ter sido ainda melhor. "Brinquei que minha estreia só não foi perfeita porque não fiz gol. A bola bateu nas duas traves e não entrou... Mas gostei bastante. Sou um cara tranquilo e soube administrar aquele frio na barriga. Fiquei feliz em ajudar e mais ainda pela aprovação da torcida e dos meus companheiros. Só foi difícil ser aplaudido enquanto o time é vaiado. Mesmo assim, estou muito feliz. Nosso time vai evoluir muito, tenho certeza", afirmou.

Titular

Flávio já pode preparar as chuteiras para o jogo contra o Galícia, na próxima quarta-feira, em Pituaçu. Desta vez, ele não jogará apenas 20 minutos. Com a entorse no joelho direito de José Wellison, o volante será seu substituto.

Ambos moram no Barradão. "Fico feliz pela oportunidade, mas triste pela situação do colega José. Ele me ajuda muito no dormitório do Barradão e é um dos amigos que fiz aqui. Espero que ele fique bom logo. Enquanto isso, vou tentar fazer minha parte", disse.

Além dos aplausos da torcida, a boa surpresa do Leão também chamou a atenção do de Drubscky, que não escondeu a satisfação pelo seu desempenho. O treinador já adiantou que, definida a contusão de José Wellison, Flávio entra na equipe.

"Acredito que o Flávio comece como titular. Temos o Marcelo e o Gabriel, mas os dois estão voltando de contusões, então não terão condições de jogo. Flávio, até pela maneira como entrou, seguro, pode ser o substituto. Estou feliz. Triste pelo Zé, mas feliz pelo Flávio. Já tinha informações do (auxiliar-técnico) Carlos Amadeu sobre a qualidade desse garoto. Já está treinando com a gente há dez dias. Dentro do jogo, mostrou personalidade, e acredito que não vai ter problema em começar jogando", declarou Drubscky.

