Biancucchi faz dois, Leão vence e sobe para 2º no Brasileiro

Depois de pouco mais de um mês longe da sua torcida, o Vitória retornou ao Barradão na tarde deste domingo, 14, e apresentou o bom futebol das últimas partidas. Em jogo aberto e com várias chances para os dois lados, o Leão bateu o São Paulo por 3 a 2 e assumiu a segunda posição na tabela do Brasileirão.

Renato Cajá chegou a perder um pêntalti no início da segunda etapa, mas não fez diferença no resultado. Os gols foram marcados pelo artilheiro Maxi Biancucchi (duas vezes) e Dinei. O Soberano diminuiu com Osvaldo e Rogério Ceni, com a típica maestria em cobrança de falta.

Com os tentos anotados, o argentino foi a seis gols no campeonato e se isola na artilharia da competição.

Na estreia do técnico Paulo Autuori, o São Paulo perde o quarto jogo seguido. O tricolor paulista agora terá que se recompor para o próximo duelo: na quarta-feira, 17, o time terá o segundo jogo contra o Corinthians, pela decisão da Recopa Sul-americana.

No primeiro confronto, o time perdeu por 2 a 1 e terá que vencer por dois gols de diferença para ser campeão. O próximo compromisso pelo Brasileirão será no sábado, 20, contra o Cruzeiro, no Morumbi.

Já o Vitória terá a semana livre para se preparar para o clássico do próximo domingo, 21. O Leão vai encarar o Bahia na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Brasileiro. Pela primeira vez na era dos pontos corridos os dois times brigam na parte de cima da tabela da competição.

O jogo

Estreando novo comandante no banco de reservas e precisando do resultado positivo para espantar a crise que se instalou no Morumbi, o São Paulo viajou a Salvador disposto a conquistar os três pontos e inciou a partida a todo vapor.

Sem Luís Fabiano, o técnico Paulo Autuori formou a dupla de ataque são-paulina com Osvaldo e Aloísio, que levou bastante trabalha à defesa rubro-negra no início da partida. Tanto que, aos 11 minutos de bola rolando, Osvaldo disparou pela esquerda, passou por Victor Ramos e rolou para o companheiro de ataque, livre na área, para inaugurar o marcador.

Explorando a velocidade pelos lados, o São Paulo deu brecha e em contra-ataque fulminante, Renato Cajá encontrou Dinei sozinho no comando de ataque. O centroavante teve somente o trabalho de passar por Edson Silva e marcar o gol de empate para o Leão.

Maxi Biancucchi virou o jogo em chute que contou com o desvio na zaga são-paulina. Mas ainda no primeiro tempo, Rogério Ceni, mostrando a velha qualidade na bola parada, igualou o placar com um belo gol em cobrança de falta.

Na segunda etapa, o meia Renato Cajá cobrou um pênalti por cima do gol, perdendo a chance de desempatar a partida. Mas, pouco depois, o artilheiro Biancucchi recebeu passe de Nino Paraíba e bateu consciente para marcar seu sexto gol no campeonato e sacramentar o triunfo do Leão.

