Biancucchi faz dois gols em jogo-treino pelo Vitória

Um dia depois da partida que encerrou a participação do Vitória na primeira fase da Copa do Nordeste, a bola voltou a rolar no Barradão: na manhã desta quinta-feira, 7, os jogadores reservas do Leão participaram de um jogo treino contra o Botafogo-BA.

O confronto serviu para que o técnico Caio Júnior pudesse observar os demais atletas do elenco rubro-negro, sobretudo os gringos Cáceres, Escudero e Maxi Biancucchi.

Biancucchi foi o destaque da atividade: marcou dois dos três gols que deram o triunfo ao Vitória por 3 a 0. O outro tento foi marcado por Lúcio Maranhão.

"Foi um treino positivo. Era muito importante para alguns jogadores adquirirem ritmo e nada melhor que um jogo, apesar de ser treino. Foram 60 minutos no Barradão e deu para ver que alguns já estão em um nível físico não ideal, mas próximo disso", comentou Caio Júnior.

De acordo com o treinador, dos estrangeiros, o volante Cáceres e o meia Escudero estão mais perto das condições física e técnica ideais.

"Parece-me que os dois já estão realmente entrando em forma e treinaram muito bem. O Maxi também muito bem e o Cardoso. Foi bem positivo e agora tenho todos à disposição e vamos começar a trabalhar no sentido de buscar a formação ideal", disse o treinador.

O elenco do Vitória só volta ao batente no próximo domingo, 10, às 10h. O rubro-negro volta a jogar pelo Nordestão na próxima quarta-feira, 13, contra o Ceará, em Fortaleza, pelas quartas de final. O jogo da volta será no domingo, 17.

adblock ativo