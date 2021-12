Benitez admite secar o Ceará contra o Flu : "Vou assistir e torcer"

Faltando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem uma dura batalha pela frente. Após a derrota para o Atlético-PR na última rodada, o Leão permaneceu na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 36 pontos. O Rubro-Negro precisa vencer e ainda secar as partidas dos times que também estão lutando para não ir à Série B.

O secador já está ligado a partir da noite desta segunda-feira, 19. O Ceará, 16º e primeiro fora da zona, enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. O time cearense tem dois pontos a mais que o baiano.

"Vou assistir e torcer. Somos conscientes. Independente do que passe com os demais, temos que trabalhar. Entregar 100%, temos três partidas importantes e temos que somar pontos", afirmou o lateral esquerdo Marcelo Benitez em entrevista coletiva na manhã desta segunda.

Suspenso na partida do último domingo, o lateral deve voltar a equipe titular nesta quarta-feira, 20, quando o Vitória enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. Benitez estava ocupando ala na últimas três partidas antes de precisar cumprir punição pelo terceiro amarelo.

"Temos que trabalhar sempre para o momento que chega. Por sorte, o meu momento chegou, e vou jogar da melhor maneira. É difícil, mas não penso no mal, sempre no bom. Temos ainda nove pontos a disputar e penso de forma positiva", disse.

Chances de queda

Com a derrota para o Atlético, as chances de rebaixamento do time baiano subiram para 88%, de acordo com o site InfoBola. Apesar da difícil situação, o elenco não jogou a toalha. Benitez garante que a esperança nunca se perde.

"Sabemos que estamos a dois pontos dos nossos adversários, vamos até o final. É uma equipe comprometida, sabemos a situação em que estamos, o momento que estamos passando é difícil. Temos três jogos para reverter, e tem que ser rápido, porque o futebol não te dá respiro. Temos que estar mais concentrados, trabalhar mais, mais atentos. Temos que levantar a cabeça rápido. Temos um jogo importante na quarta, e só nos interessam os três pontos", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

