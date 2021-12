Belusso sente desconforto muscular e é dúvida para jogo de domingo

O atacante do Vitória, Jonatas Belusso, é dúvida para a partida deste domingo, 11, contra o ABC, que acontece às 19h, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Na quinta-feira, 8, - um dia após o jogo contra o Fluminense de Feira -, o atleta sentiu um desconforto muscular na coxa direita e desde então precisou ser acompanhado pelo departamento médico.

Já nesta sexta-feira, 9, durante preparação para o duelo de domingo, Belusso não participou das atividades por ainda estar sob cuidados médicos. Sendo assim, o técnico Vagner Mancini ainda não tem a confirmação se poderá relacionar o atacante para o jogo de volta contra o time de Natal.

O Rubro-Negro perdeu por 3x1 de virada para o ABC no estádio Frasqueirão, no dia 10 do mês passado, e perdeu a invencibilidade em 2018 após oito jogos. Segundo colocado do Grupo B, o Vitória precisa vencer o ABC - atual líder da chave -, por no mínimo dois gols de diferença para tomar a liderança pelos critérios de desempate.

adblock ativo