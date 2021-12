Baumjohann revela interesse do Leão em renovar contrato

Quase três meses depois de chegar ao Vitória, e com contrato a encerrar no final de julho, Alexander Baumjohann ainda não tem futuro definido na Toca do Leão. Nesta quinta-feira, 26, o meia alemão falou sobre sua situação e deixou no ar um possível acerto com o Rubro-Negro.

”O Vitória tem a opção de renovar. Mas ainda não definimos. Eu já ouvi que o Vitória está interessado em renovar, mas ainda não tem nada definido”, contou o meia.

Baumjohann assinou um contrato de experiência porque chegou sob desconfiança. Ele vinha de seis meses praticamente sem atuar no Coritiba.

Com Mancini, passou a ter chances quando o treinador escalou time alternativo na Copa do Nordeste, e parece der ganhado moral com o chefe.

“Demorou um pouco para eu estrear. Mas eu me sinto cada dia melhor. Acho que já estou muito bem fisicamente também”, ressaltou o jogador de 31 anos.

Até aqui foram nove partidas com a camisa do Vitória, sendo quatro delas como titular. Nesses jogos ele anotou um gol e contribuiu com três assistências.

Brasileirão

Durante a entrevista coletiva desta quinta, Baumjohann também falou sobre o começo do Vitória na Série A.

O time empatou em casa com o Flamengo na estreia e depois perdeu para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Resultados que o meia encarou com naturalidade.

“Acho que nós nem começamos mal. Quase ganhamos aqui contra o Flamengo (...) Acho que os próximos jogos são bem importantes”, respondeu o alemão, já de olho na partida de segunda-feira, contra o América-MG.

