Basquete: Universo/Vitória encara Bauru na penúltima rodada dentro de casa

Sétimo colocado do campeonato NBB 10, o Universo/Vitória enfrenta o Bauru nesta segunda-feira, 5, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

Mesmo já classificado para osplayoffs, o rubro-negro busca o triunfo contra o time do interior de São Paulo para subir na classificação. O Bauru é o quinto colocado no NBB 10, com 38 pontos em 23 jogos.

Os torcedores do Vitória que quiserem assistir a partida podem trocar 1 kg de alimento não perecível por um ingresso nas bilheterias do Ginásio Poliesportivo. Essa é a penúltima rodada do time dentro de casa, na primeira fase do NBB10.

adblock ativo