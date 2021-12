Basquete rubro-negro segue invicto no Baianão

O time de Basquete do Esporte Clube Vitória venceu o ABLF/Lauro de Freitas por 116 a 38, em mais uma rodada do estadual. Com isso, a equipe segue invicta na competição com quatro triunfos em quatro jogos.

"A equipe jogou bem, marcamos com pressão na quadra inteira na maior parte do jogo. Acho que o destaque, nesta partida, foi o coletivo. Todos jogaram bem, a defesa funcionou e o ataque voltou a marcar mais de cem pontos", destacou o técnico Gustavo Aurino.

O Vitória volta a quadra neste sábado, 29, às 16h, contra a Academia TBJ, no Ginásio da Adelba, em Salvador.

adblock ativo