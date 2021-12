Base rubro-negra volta a encarar Palmeiras

As divisões de base rubro-negras parecem ter sempre o Palmeiras no seu caminho. Em 2018, a equipe Sub-20 perdeu por 5 a 2 para os paulistas na final do Campeonato Brasileiro da categoria.

"Eu não estava na final, mas reecontrar o Palmeiras tem aquele sentimento de revanche. Perdemos quatro partidas para eles e queremos ganhar essa. Fica esse sentimento", disse o capitão da equipe Jorginho Suassuna.

Desta vez, em 2019, as equipes irão se enfrentar na noite desta sexta-feira, 11, em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo será na Arena Capívari, às 21h30 (horário de Brasilia), com transmissão do SporTV.

"Eu espero um jogo difícil. Apesar deles não estarem com o mesmo time do Campeonato Brasileiro do ano passado, é um time forte. Nunca podemos duvidar da capacidade da equipe do Palmeiras", disse Jorginho.

Campanha

Na primeira fase da Copinha, o Leão da Barra começou perdendo por 2 a 1 para a Desportiva Ferroviária. Nas rodadas seguintes, as coisas mudaram. O Vitória ganhou por 1 a 0 os dois jogos, contra o Grêmio Novorizontino e contra a União Barbarense. Com seis pontos, o rubro-negro baiano garantiu a vaga na segunda fase.

"Nossa primeira fase foi um pouco conturbada por que foi um grupo difícil. Choveu no primeiro jogo, e jogamos com o campo alagado, o que dificultou bastante. Tivemos uma série de acontencimentos de questão de virose, e doença. Muitos jogadores jogaram debilitados, alguns até vomitaram antes do jogo. Foi complicado, mas conseguimos superar essa dificuldade. Laelson sempre motivando, dando apoio. É na dificuldade e na superação que ganhamos as partidas", finalizou o jogador.

adblock ativo