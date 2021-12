Base do Vitória pede mais oportunidades na equipe titular

Com sua versatilidade, José Welison tem sido essencial para o Vitória. Dentro de campo, mostra grande valia por atacar com o mesmo talento que defende. Fora dele, tem, isoladamente, sustentado uma marca que o Rubro-Negro consolidou nas últimas duas décadas.

Notório revelador de talentos, o clube passou a temporada anterior sem usar com regularidade seus atletas da base, diferentemente do que fizera desde o início dos anos 1990. Em 2014, só Welison teve chances frequentes no time. O técnico Ricardo Drubscky, contratado em dezembro, chegou afirmando que, em 2015, o Vitória voltaria a apostar nos pratas da casa.

No entanto, até aqui, após quatro partidas oficiais, somente o versátil volante de 19 anos continua firme na equipe. E o curioso é que, dos 32 componentes do atual plantel, metade veio das divisões de base. São o goleiro Gustavo, os laterais Romário, Guilherme e Euller, os zagueiros Maracás, Matheus Salustiano e Vinícius, os volantes Gabriel Soares, José Welison e Marcelo, os meias David, Leilson e Mauri e os atacantes Willie, Léo Ceará e Wellington.

Na pré-temporada, todos, à exceção de Salustiano e Vinícius, foram testados com constância na equipe principal. Porém, bastou os campeonatos oficiais começarem para minguarem as chances da turma no profissional.

À espera

Nos quatro jogos, dois pelo Baianão e dois pelo Nordestão, só José Welison foi titular. De resto, seis entraram em campo, sempre no segundo tempo. Euller jogou todos. Já Willie entrou em dois. Wellington, Romário e Leilson, por sua vez, só atuaram em um. Enquanto isso, ainda há nove jovens promessas aguardando uma oportunidade.

Drubscky argumentou que o importante é o grupo estar unido em prol do clube. "Fiz questão de dizer aos jogadores: o que mais os credibiliza comigo é que formam um grupo humilde. Estão correndo atrás e querem muito vencer na vida. Eles vão aproveitando as oportunidades à medida em que elas forem surgindo. E elas vão surgir", avisou.

"Quero ser o juiz mais imparcial na escolha de quem vai a campo. Agora, espero que torcida e imprensa entendam que um time não joga só com 11. O fato de um atleta estar no banco não quer dizer que ele seja reserva. Muitas vezes ele está no banco por uma questão de necessidade tática e de momento. Estamos fazendo do Vitória um grupo forte", completou.

Drubscky explicou por que não deu tantas chances aos garotos, mas informou quem vem ganhando moral com ele: "Na Supercopa Maranhão (torneio amistoso, em janeiro), Mauri, David e Wellington foram muito tímidos nos jogos. Já na quarta, contra o Serrano, Mauri entrou muito bem, participando ativamente da partida e fazendo jogadas agudas, em direção ao gol. Foi legal! É isso que eu quero ver. Nesse grupo, logo vamos usar os jogadores da base. E Mauri vai ser um deles".

