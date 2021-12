Barros sobre especulações: 'Traz dinheiro que liberamos'

No Rio de Janeiro, o gestor de futebol do Vitória, Anderson Barros, nos atende por telefone, na manhã de quinta-feira, 16. Domingo completa um ano da trágica morte de seu filho e ele uniu-se à família para uma missa na capital carioca. "Antecipei porque esperava que o Vitória estivesse jogando no domingo", confessou.

O tom de voz sério não é apenas pela lembrança ruim do passado. Barros está irado com as especulações de que estaria "liquidando" jogadores. "Qualquer atleta do Vitória pode ser negociado. Mas para isso, o interessado tem que trazer dinheiro. Não adianta ficar falando através dos outros", bradou.

A vinda de reforços acontecerá, segundo ele, mas nenhum nome foi carimbado até o momento. "Erramos em algumas contratações, admito, mas isto é do futebol. Agora é trabalhar muito para que possamos acertar e disputar o Campeonato Brasileiro da Série B com o firme propósito de voltar à primeira divisão", disse.

E esclareceu: "Não oferecemos nenhum jogador a outro clube, muito menos o Bahia, onde trabalhei com seriedade e conheço o Alexandre Faria. Antes de ele [Faria] acertar com o Bahia, eu passei informações sobre a cidade, essas coisas. Mas depois que ele fez aquelas declarações infelizes sobre a Copa do Nordeste [de que Alexi Portela poderia favorecer o Vitória], não nos falamos mais", disse Barros, deixando transparecer que dificilmente os dois rivais poderão entrar em entendimentos para realizar qualquer negociação no futebol.

Neto no tricolor?

Anderson Barros garante que pretende resolver a situação de Neto Baiano da melhor maneira possível para o jogado e para o clube. "Neto tem uma história bonita no Vitória, mas não tem como continuar. Na reunião que tivemos, eles [Neto e Antonio Gustavo] falaram até em ir jogar no Bahia", revelou.

O empresário do atacante disse que "a gente queria assustá-lo, mas não existe isso", afirmou Guga.

Na quinta, o lateral-direito Nino Paraíba se despediu. "Gostaria de agradecer ao principal motivo da minha longa permanência (seis anos) na Toca: o torcedor. Sem ele não seria o Nino que sou. Se deixei a desejar em alguns momentos, peço desculpas, mas sempre busquei acertar. Agora, sigo meu caminho de cabeça erguida e com muitos sonhos em mente", falou o agora jogador do Avaí.

Anderson Barros também falou sobre o aproveitamento dos jogadores da base no time de cima. "Demos oportunidade a muitos jogadores das divisões de base. Quem aproveitou está sendo utilizado. Aqueles que não corresponderam, infelizmente vão perdendo o lugar", disse, sem citar nomes.

É visível que atletas jovens como o zagueiro Ramon e o volante Flávio, que encontra-se na Seleção Sub-20, souberam mostrar o seu valor.

