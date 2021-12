Barroca ressalta disputa interna no Vitória para "deixar viva a competitividade"

Em apenas uma semana de Vitória, o técnico Eduardo Barroca, já pôde ter uma breve noção do clima na Toca do Leão. Estreando com derrota, por 2 a 1, no duelo contra o Avaí, disputado no Barradão, no último sábado, 10, o treinador agora se prepara para o primeiro desafio fora de casa, contra a Chapecoense, neste sábado, 17.

Questionado durante coletiva na manhã desta quinta-feira, 15, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura (CTMPT), o comandante avaliou seu debute pelo Leão e falou sobre a opção de manter a mesma equipe do jogo anterior.

"Eu acho que não fazia muito sentido, basicamente com um treinamento para o jogo contra o Avaí, fazer uma mudança sem ter um conhecimento um pouquinho mais profundo. Fiz a opção da manutenção do que vinha sendo feito pelo Bruno (Pivetti), e, naturalmente, nessa primeira semana de trabalho estou conseguindo dar condição de igualdade na competição interna entre os jogadores", disse.

Analisando esta primeira semana de trabalho completo, Barroca ressalta que aproveitou o período para conhecer mais os seus atletas e também comentou sobre a necessidade de recuperação no campeonato.

"Foi uma semana em que eu pude conhecer um pouquinho mais o grupo, dos jogadores, cobrá-los. Trabalhar em um nível de exigência muito alto, porque a gente vai ter que fazer um campeonato de recuperação, e para fazer um campeonato de recuperação, na Série B, a gente precisa trabalhar com um padrão de excelência muito alto. A gente espera amanhã fechar bem a semana e conseguir transferir aquilo que a gente produziu durante essa semana no jogo contra a Chape", avaliou na entrevista.

Condição de trabalho

Evitando comentar sobre a possibilidade de contratações, o treinador elogiou o plantel do Leão e ressaltou a importância da disputa interna por posição.

"É um grupo competitivo, como eu via já de fora. É um grupo que têm bons jogadores. Eu pauto sempre a minha condição de trabalho em manter sempre a competição interna entre os jogadores muito viva. Conversei muito com eles e, naturalmente, vou cobrar muito isso deles, porque eu entendo que o jogador tem três competições; a dele, com ele mesmo, dele procurar sempre ser melhor, jogo após jogo, treino após treino, dia após dia. A dele, com o companheiro que ele vai competir. Então, o Ronaldo tem que está o tempo todo competindo com o Martín, com o César, com o Lucas. O Leandro, com o Léo, Bocão, Van. Essa competição entre eles pelas posições precisa está sempre viva", finaliza.

