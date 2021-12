Barradão recebe jogo de número 600 na tarde deste domingo

Um encontro memorável. O Barradão terá nesta domingo, 24, às 16h, seu 600º jogo oficial com o Vitória em campo. Momento propício para melhorar a relação entre o torcedor e o time que hoje habita a penúltima posição no Campeonato Brasileiro. Na festa, os retornos de Escudero e Ney Franco, que será representado pelo auxiliar Éder Bastos. O único penetra será o Figueirense.

Apesar de ter sido inaugurado em 1986, pelo então presidente José Rocha, o Vitória só adotou a casa para jogos oficiais com Paulo Carneiro, que transformou o Barradão no divisor de águas entre o Vitória da década de 80 e o que conquistou a hegemonia do estado nos anos seguintes. Em 1991, numa reforma que daria cara semelhante à do atual templo, o Barradão pôde abrigar sua primeira partida oficial. Aconteceu em setembro de 1991, após grande reforma que atualizou as arquibancadas, com triunfo rubro-negro por 4 a 0 diante do Serrano, pelo Baianão.

Entretanto, o Vitória ainda não podia contar sempre com seu estádio. Entre 1991 e 1993 o Leão fez apenas 15 jogos no Manoel Barradas. Venceu 11 e não perdeu nenhum. O maior problema do clube eram os jogos à noite, pois a praça esportiva não tinha refletores. Apenas no duelo diante do Náutico, pelo Brasileirão de 1994, o Vitória enfim inaugurou a iluminação artificial e iniciou o seu império na Toca. Começava ali a história de um novo clube vencedor. Para se ter uma ideia, nos 100 primeiros jogos oficiais na praça esportiva, o Leão perdeu 10 e venceu 67. Um aproveitamento de 74%.

Nos números gerais, o time venceu 376 partidas dos 599 disputados na casa. Perdeu 94 jogos. Dos 27 Campeonatos Baianos conquistados pelo Leão, 15 foram comemorados no templo. Em 30 anos de jogos oficiais, o Vitória faturou mais estaduais do que em sua história nos 85 anos antes da Toca. O Leão ainda conquistou, lá, outras três Copas do Nordeste, além de três acessos.

Frustração e superação

Foi também no Barradão que o Vitória amargou a chance de ganhar um título nacional. Em 2010, apesar de ter vencido o Santos de Neymar por 2 a 1, não levou a taça, pois havia perdido na ida, por 2 a 0. Nos anos de 2004, 2005 e 2010, outras decepções. Três rebaixamentos, sendo um para a Série C, em 2005. Entretanto, o Barradão também é local de superação. Em dois anos, o Vitória pulou da Terceirona para a elite, nas temporadas de 2006 e 2007, em par de acessos muito festejado.

Entre os 111 diferentes rivais que enfrentaram o Vitória na Toca, o clube conseguiu fazer 1.310 gols, média de 2,18 por duelo. O rei da Toca se chama Neto Baiano. O atacante colocou a bola na rede 51 vezes.

"Não existe o Vitória sem o Barradão. Os dois andam juntos e é o lugar onde o Leão ruge mais alto. Eu fico honrado em fazer parte desta história. Ser o artilheiro de um estádio como o Barradão não tem preço", assegurou o ídolo rubro-negro, que não esconde o desejo de retornar um dia ao clube.

