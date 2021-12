Barradão conta com público de quase 100% de rubro-negros

Os torcedores do Vitória lotam o estádio do Barradão e fazem uma bela festa na tarde deste domingo, 19, no Ba-Vi decisivo do Campeonato Baiano 2013. Já a torcida do Bahia manteve de pé a campanha 'público zero', criada para o jogo da última quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, em protesto com a gestão do presidente Marcelo Guimarães Filho.

* Com informações de Moíses Suzart.

