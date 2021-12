Baraka pede apoio da torcida para dar volta por cima: "Momento de união"

A palavra-chave no Vitória é reformulação. Com o triunfo do América-MG em cima do Londrina por 4 a 3, na terça-feira, 6, o Leão voltou a estaca zero e ocupa, no momento, a última colocação na tabela de classificação da Série B do Brasileirão.

Se já não fosse ruim o bastante, o time ainda sofre com a troca de comando técnico. Depois de não conseguir embalar na competição, Osmar Loss foi demitido no domingo, 4. Como 'tudo que vai, um dia volta', Carlos Amadeu retornou ao Leão após três anos comandando a Seleção Brasileira sub-20.

Nesta quarta, 7, o volante e capitão do time, Baraka, falou em entrevista coletiva sobre essa troca no bastão do comando técnico Rubro-Negro. Para ele, o saldo foi positivo, uma vez que Amadeu possui uma vasta experiência dentro do Vitória.

"É um cara que conhece o clube, chegou sem peso. O momento é de união. Ele chega para agregar, porque só junto a gente consegue sair dessa situação. A gente acolheu ele da melhor maneira. É fazer o trabalho. Estamos contentes com a primeira impressão", contou o atleta.

Além da experiência do novo 'professor', o volante carrega uma grande bagagem. Por isso, Baraka foi escolhido entre os 11 titulares para ser o dono da braçadeira mais cobiçada do futebol, a de capitão. Agora, ele tem a dura missão de liderar o elenco na busca pela volta por cima na temporada e, consequentemente, na competição.

"A gente tem um pouquinho de quilometragem. A gente, sempre que pode, fala um pouquinho. Sobre a sequência de jogos, eu vim com a ideia de aproveitar a oportunidade. Eu vim com fome de mostrar o serviço", garantiu.

Por fim, além da experiência, o atleta convocou uma ajuda externa para sair da má fase. Na arquibancada, a força do '12º jogador' do clube, a torcida, será imprescindível na busca pelos bons resultados.

"Eu acho, que na verdade, liderança é no dia a dia que você constrói. Quando a pessoa está com fome de fazer o serviço, contagia as pessoas. Vejo que a equipe do Vitória precisa do torcedor, que é fundamental. O momento nosso é de um grupo comprometido com a ideia de tirar o Vitória dessa situação. A gente tem que estar junto, e espero que o torcedor compre essa ideia para a gente sair junto", finalizou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

