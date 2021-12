Baianão: FBF altera horário de Bahia de Feira x Vitória

Próximo jogo do Vitória no Campeonato Baiano de 2020, a partida contra o Bahia de Feira, prevista para acontecer às 18h da próxima quarta-feira, 31, teve seu horário alterado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

>>Veja tabela de classificação e jogos do Campeonato Baiano

De acordo com a nova decisão, o jogo será realizado às 19h30, no mesmo dia, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador. A alteração foi um pedido da TVE, emissora que possui os direitos de transmissão do campeonato estadual.

Atual 7° colocado, o Rubro-negro possui cinco pontos e têm dois jogos atrasados pelo torneio, por conta de surtos de Covid-19 no elenco dos adversários.

adblock ativo