Baiana vence etapa do Mercosul de Maratonas Aquáticas

A paratleta Mônica Veloso venceu a 2ª Etapa do Circuito Mercosul de Maratonas Aquáticas, disputado no último domingo, 27, na praia de Bombinhas, em Santa Catarina. Durante toda a prova, ela atuou suportando dores causadas por uma torção no joelho, ocorrida três dias antes.

A nadadora, que faz parte do Esporte Clube Vitória, foi campeã da categoria PNE e ficou entre as oito melhores da categoria master 50/55. O próximo compromisso de Mônica será a disputa do Campeonato Brasileiro Paralímpico, entre os dias 8 e 10 de outubro.

Em novembro, ela participa da 3ª etapa do circuito, em Itapema (também em Santa Catarina). Logo após ela vai disputar o Circuito Guadalupano, nas águas quentes de Acapulco, no México.

