Ba-Vi: venda de ingressos do Vitória começa nesta 5ª

Enquanto a torcida do Bahia teve seus ingressos liberados na terça-feira, 3, a partir desta quinta, 5, o torcedor rubro-negro pode garantir suas entradas para a grande decisão do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 8.

Neste 1° dia, as vendas serão restritas aos sócios do 'Sou Mais Vitória', na loja do clube no Shopping Capemi. A partir de sexta, 6, a comercialização acontece para toda a torcida do Leão.

Não foi divulgado nesta quarta, 4, a parcial de venda das entradas por parte da torcida tricolor. O segundo clássico da final na Fonte Nova começa às 16 horas.

