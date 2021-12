Ba-Vi: Dinei iguala 4 gols de Índio e pede "Lek Lek"

Artilheiro do Ba-Vi marcando quatro dos sete gols no triunfo do Vitória sobre o Bahia no primeiro jogo da decisão do campeonato baiano, o atacante Dinei saiu consagrado como o grande nome deste já histórico confronto na história do clássico.

Após a partida, o atacante revelou uma conversa com o atacante Índio, ex-jogador do Vitória que atualmente treina na Toca do Leão. Índio também marcou quatro gols em um clássico Ba-Vi, em 2006, quando o rubro-negro derrotou o tricolor baiano por 6 a 5 em uma eletrizante partida decidida pelo 'artilheiro das flechadas'.

"Até brinquei com o Índio no treino que era muito difícil bater o seu recorde. Fico muito feliz de agora fazer parte desse clássico pelo Vitória".

Como marcou quatro gols, o atacante terá o direito de pedir uma música durante o programa "Fantástico", da TV Globo. A canção escolhida é "Passinho do Volante", do MC Federado e os Leleks. "Meu filho e a torcida vão gostar. É o Lek, LeK, Lek".

