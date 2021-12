Ayrton e Danilo Tarracha reforçam o Vitória diante do Grêmio

O técnico do Vitória, Ney Franco, poderá contar com os reforços do lateral-direito Ayrton, e do lateral-esquerdo, Tarracha, no duelo contra o Grêmio no próximo sábado, 1º, em Porto Alegre, às 18h30 de Salvador.

Eles foram relacionados nesta quinta-feira, 30, pelo comandante do Rubro-negro e seguem com a delegação para o sul do País. Recuperado de uma artroscopia no joelho, Ayrton já estava há 30 dias afastado dos gramados. Já Danilo Tarracha foi "resgatado" por Ney do time B.

A grande novidade na lista de relacionados é a presença do garoto de 17 anos, o meia-atacante Nickson, que atua no time sub-20 e viaja pela primeira vez com o elenco profissional.

O zagueiro Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão na última rodada, também retorna ao time e está à disposição de Ney para atuar.

Em contrapartida, o comandante não poderá contar com o atacante Dinei, que permanece em recuperação de uma lesão muscular, Mansur, diagnosticado com lesão no adutor da coxa e William Henrique, também com dores na região da coxa.

