Auxiliar de Amadeu é o novo coordenador técnico da base do Vitória

Com o objetivo de uniformizar a metodologia de trabalho em todas as categorias, o auxiliar técnico do Vitória, Bruno Pivetti, passa também a ser responsável pela coordenação técnica da divisão de base do clube.

Em reunião com os integrantes das comissões técnicas das equipes da base, Bruno Pivetti mostrou as estratégias para a coordenação metodológica e apresentou as ideias para um processo de formação em longo prazo de atletas.

“O objetivo é resgatar a essência do Vitória em revelar grandes talentos para o futebol profissional, bem como para o mercado nacional e internacional. A ideia é definir o modelo de jogo inspirado na tradição e cultura do clube, além de uniformizar a metodologia de trabalho em todas as categorias, visando facilitar a transição dos jogadores em cada etapa da formação”, explicou o novo coordenador técnico.

Bruno Pivetti já foi auxiliar técnico de Paulo Autuori, PC de Oliveira, Fernando Diniz e Antonio Carlos Zago. Além disso, também já trabalhou com o búlgaro Antonio Zdravkov. O novo coordenador também passou por estágios no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

adblock ativo