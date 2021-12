Autor do gol do acesso se despede do Vitória pelo Twitter

O atacante William não vai permanecer na Toca do Leão em 2013. Por sua conta pessoal no Twitter, o jogador se despediu dos torcedores do Vitória.

"Quero dizer que não vou renovar com o Vitória. Não chegamos a um acordo e vou continuar minha carreira em outro clube. Agradeço a Deus por ter feiro parte dessa equipe, mais um lugar que fiz história e cumpri o meu dever enquanto vesti a camisa. Agradeço a todos os torcedores que mandam mensagens e a todos que fizeram parte da campanha vitoriosa. Que Deus os abençoe, #ObrigadoVitória".

William foi o autor do gol do rubro-negro baiano no empate em 1 a 1 contra o Ceará na última rodada da Série B, resultado que garantiu o retorno do Vitória para a elite do futebol brasileiro.

A direção do Leão tinha interesse em sua permanência, mas o atacante de 29 anos parece estar próximo de um acerto com outro time da Série A: a Ponte Preta, onde William já jogou em 2010.



[View the story "William se despede do Vitória pelo Twitter" on Storify]

adblock ativo