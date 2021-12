Autor de golaço, Welison curte boa estreia no profissional

O gol que sacramentou o triunfo do Vitória sobre o Confiança-SE na última quarta-feira, 22, saiu dos pés de um jogador predestinado. Melhor jogador da Copa 2 de Julho de 2013 e autor do tento que garantiu o título da Copa do Brasil Sub-20 em 2013, o volante José Welison aproveitou a chance dada por Ney Franco e fez uma boa estreia no time de cima.

Atleta da base rubro-negra desde 2011, o jovem de 18 anos não era cotado para começar jogando, mas herdou a vaga de Neto Coruja e pôde mostrar seu trablaho à comissão técnica e se apresentar À torcida.

"Venho trabalhando desde que cheguei aqui no. Comecei no ABC e tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho e estou muito feliz", disse meio embaraçado pelo frio na barriga. "Desculpa porque é minha primeira entrevista e estou meio nervoso".

Nervosismo que não ocorreu durante a partida. Atuando como gente grande, Welison acertou uma bomba aos 27 minutos do segundo tempo e marcou seu primeiro gol no profissional, logo na primeira partida no time de cima.

"Tenho bom chute de fora da área e gosto de arriscar. Eu venho aperfeiçoando. Venho treinando e fui feliz de acertar um belo chute e fazer o golaço", comentou.

Com contrato válido até 2015, Welison não sabe se vai entrar em campo neste domingo, 26, contra o Sergipe. Ney Franco ainda não definiu se vai mesclar a equipe com veteranos e atletas da base ou se vai repetir o time que bateu o Confiança.

No entanto, a última partida fez o comandante rubro-negro observar mais atentamente as joias reveladas na Toca e Welison se mostra preparado para uma nova chance:

"Problema para o professor escolher a equipe para pôr em campo domingo. Deixar ele resolver isso aí. Ele bota o jogador e a gente resolve lá

