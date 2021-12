Autor de gol salvador, Erick não enfrentará o Ceará

Erick, autor do gol salvador no último jogo Vitória, está suspenso e não poderá ajudar a equipe contra o Ceará, fora de casa. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco, no Barradão, neste domingo, 9.

No lance do gol, Erick recebeu um belo lançamento de Léo Gomes e ficou de frente para o goleiro. "Ali é um segundo para pensar. Primeiramente eu pensei em dar uma cavada, mas o goleiro ficou muito próximo. Quando ele parou na minha frente, só fiz tirar dele", contou.

Erick chegou ao clube rubro-negro na parada para a Copa do Mundo da Rússia, e devido ao fluxo de treinamento e jogos, não tinha conseguido conhecer as belezas de Salvador. "Minha família tá aí, levei eles para passear. Até que no começo foi tranquilo, mas quando fui conhecendo mais, os torcedores começaram a me conhecer", comentou sobre a abordagem dos torcedores nas ruas.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

adblock ativo