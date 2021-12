Atlético-PR diz que Vitória deu calote de R$ 1,5 milhão

Dois problemas judiciais podem atrapalhar o futuro do Vitória. No primeiro, o clube foi acusado pelo Atlético Paranaense de apropriação indébita por meio da justiça baiana. O Furacão depositou R$ 1,5 milhão nos cofres do Leão para a compra do lateral Léo.

O problema é que o time baiano negociou o atleta para o Flamengo e não devolveu o dinheiro para o Atlético, que queria contar com o jogador nesta temporada.

A equipe do Paraná cobra o valor ao rubro-negro baiano, que vendeu 50% dos direitos econômicos ao clube carioca por R$ 2 milhões. O presidente do Leão, Carlos Falcão, disse que ainda não foi notificado.

No outro problema, desde janeiro o Vitória não recebe as parcelas do patrocínio da Caixa, pois não renovou a certidão negativa, com prazo vencido no primeiro mês do ano. Segundo o INSS, o rubro-negro tem débitos previdenciários ainda não declarados. A diretoria não comentou sobre o assunto.

