Atletas e comissão técnica do Vitória testam negativo para coronavírus

Todos os 31 jogadores e 23 membros da comissão técnica do Vitória testaram negativo nesta terça-feira, 16, para os exames de detecção do coronavírus. Os testes foram realizados nesta manhã, dentro do Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura.

Após todo este processo, os treinamentos presenciais para os atletas rubro-negros terão início na manhã desta quarta-feira, 17, na Toca do Leão e seguindo o Protocolo Setorial de Clubes Profissionais de Futebol.

De acordo com a assessoria do Leão, alguns atletas ainda precisarão passar pelos procedimentos de exame. São eles: Carleto, Eduardo, Rodrigo Andrade, Gerson Magrão, Gabriel Bispo e o goleiro César, recém-contratado.

O assistente técnico Bruno Pivetti que, a exemplo dos atletas, estava retornando para Salvador, também fará o exame nesta quarta.

