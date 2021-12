Atletas do Vitória ganham dois dias de folga

Semana cheia, tempo para treinar e aprimorar o time, certo? Nem tanto... Para o técnico Ney Franco, sete dias sem compromisso no Brasileirão também significam descanso. No Barradão, elenco e comissão técnica ganharam dois dias de folga: domingo (22) e segunda (23).

O Leão só entra em campo no próximo domingo, contra o Atlético Paranaense. A última vez que o time teve uma semana livre para treinos foi em julho, entre os jogos contra Bahia e Coritiba. Será o primeiro em que Ney poderá treinar com mais calma o elenco que ele pegou no meio da competição.

"Falei com os atletas que a gente completou o quinto jogo consecutivo somando pontos, e isso é importante. Temos uma semana toda para trabalhar e recuperar alguns atletas que perdemos na maratona de jogos. Vamos fazer uma mobilização para ver se a gente consegue, contra o Atlético Paranaense, ter o mesmo resultado ou desempenho que teve contra o Vasco", convocou Ney.

Como o próprio treinador afirmou, a preocupação principal é com a recuperação de atletas considerados titulares. Há dois jogos de fora, o volante Cáceres e o atacante Maxi Biancucchi são as principais peças aguardadas pelo técnico.

Ambos tiveram lesão de grau 1 na coxa, que exige prazo de recuperação de uma ou duas semanas, no máximo. No último sábado, Cáceres treinou a parte física e não deve ser problema. Já Maxi é dúvida, mas pode se recuperar a tempo.

No caso do volante Michel, o retorno é certo. O jogador se machucou no triunfo contra o Vasco e ficou de fora da rodada anterior, diante do Grêmio. "Minha recuperação é sempre boa, e tenho certeza que não será diferente agora. Estamos fazendo uma boa campanha e quero ajudar o Vitória em todos os jogos. Volto contra o Atlético Paranaense", garantiu ele. Quam também pode voltar no próximo domingo é o volante Neto Coruja, ao contrário de Luis Alberto, que dificilmente estará apto para pegar o Furacão.

Cajá em baixa - A semana também será de muita conversa, principalmente com o meia Renato Cajá. O jogador novamente foi vaiado pela torcida. Para Ney Franco, o atleta, apesar de não passar por boa fase, merece mais consideração de todos.

"É um jogador que tem potencial enorme na parte técnica. Ele sabe e a gente sabe que ele pode um pouco mais. É um jogador que tem minha inteira confiança", disse Ney. Mesmo assim, caso Cáceres e Maxi retornem, quem sobra é Cajá.



