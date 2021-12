Atletas do time principal treinam com aspirantes na Toca do Leão

Enquanto o time principal folgou nesta segunda, 9, após o empate em 1 a 1 contra o ABC, no fim de semana, válido pelo Nordestão, os aspirantes do Vitória se reapresentaram de olho no duelo do próximo domingo, 15, contra o Jacuipense, em Riachão do Jacuípe. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

No gramado, o treinador promoveu um trabalho técnico e contou com jogadores do time de cima. Desfalques da partida em Natal, o atacante Léo Ceará e o lateral-esquerdo Rafael Carioca - do elenco profissional - treinaram com o sub-23. Recuperado de lesão, Felipe Garcia também treinou com a equipe de Agnaldo Liz.

Contra o Jacuipense, o time estará desfalcado do zagueiro Nuno e do volante Gabriel Bispo, ambos com três cartões amarelos. De acordo com a assessoria do clube, o comandante ainda não definiu os substitutos.

Com a rodada em andamento - um jogo neste sábado e três no domingo - o Leão passou a ocupar a 3ª colocação com 11 pontos ganhos e um jogo a menos. O Rubro-Negro é superado pelo Atlético de Alagoinhas, segundo colocado, com a mesma pontuação e saldo positivo de três gols, enquanto o Vitória tem dois. O líder é o Bahia com 15 pontos.

Para o embate, o elenco vai treinar até a manhã de sábado e, depois, segue para Feira de Santana, onde ficam concentrados e viajam para Riachão do Jacuípe.

