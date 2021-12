Atletas do sub-20 vão para elenco principal do Vitória

Seis atletas da equipe vice-campeã da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado serão promovidos ao elenco principal do Vitória em 2015.

Por causa da idade, metade deles não atuará mais pelo time de juniores: o lateral-direito Guilherme, que também atua como atacante, além do zagueiro Maracás e do meia-atacante Wellington.

A outra metade dos pratas da casa vai trabalhar com o recém-chegado técnico Ricardo Drubscky, mas como teste. Eles ainda poderão regressar às categorias de base, caso não sejam aproveitados.

O zagueiro Vinícius, o meia David e o atacante Léo Ceará, que já jogou sob o comando de Ney Franco, se reapresentarão com os profissionais.

"Esses atletas estão preparados para o desafio de atuar entre os profissionais. Confiamos no potencial de cada um, e estarei dando todo o suporte para Ricardo Drubscky no aproveitamento deles", disse o auxiliar técnico Carlos Amadeu, que dirigia o time sub-20.

São aguardados 23 atletas. O primeiro jogo oficial será em 1º de fevereiro, pelo Estadual, contra o Bahia de Feira, em casa.

