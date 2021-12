Atletas do Leão dominam Circuito Sergipano de vôlei de praia

Vinícius Santana e Yuri, atletas do Esporte Clube Vitória, conquistaram no último final de semana o título da quarta etapa Circuito Sergipano de Vôlei de Praia disputado na cidade de Rosário do Catete.

Na final, a dupla superou Sinho e Neto Galego, também jogadores do Leão, por 2 sets a 1, com parciais de 21-18, 32-30 e 15-13. O curioso é que, na semifinal, Vinicius e Yuri derrotaram Lucas e Maicon, sendo este último também atleta do Vitória.

O próximo objetivo dos atletas será a quinta etapa do Circuito Regional Nordeste Banco do Brasil, que vai ser disputada, em Salvador. Vinícius Santana e Yuri estão em segundo lugar e podem conquistar a liderança jogando diante da sua torcida.

Além deles, o Vitória estará representado no torneio pelas duplas Paulo Frank/Aílton, Sinho/Neto Galego e Renan/Lailson. Maicon, que conquistou o bronze em Rosário do Catete, vai disputar o circuito ao lado do sergipano Rafael.



"Vai ser muito importante para nós atuarmos diante de nossa torcida. Iremos com força total, quatro duplas estão garantidas no torneio principal, e esse título sergipano serviu como preparação para nossas duplas. Ficamos satisfeitos com o resultado das três duplas que foram disputar o torneio, pois todas voltaram com medalhas", destacou Paulo Frank, também coordenador da equipe.

