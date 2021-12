Atletas de taekwondo do Vitória sobem ao pódio no Brasileiro

Dois atletas de taekwondo do Vitória conquistaram medalhas no Supercampeonato Brasileiro, disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Alisson Bonfim e Felipe Peixoto ficaram com o bronze na competição que reúne os melhores atletas do Brasil, no maior campeonato de taekwondo do país.

Outros seis atletas do Vitória estiveram na disputa: Alex Júlio Franco (master 3 até 80 kg), Rafael Ferreira (adulto até 68 kg), Fabrício dos Santos (sub-21 até 68 kg), Jairo Andrade (adulto até 68 kg), Giovani Santana (master 4 acima de 80 kg), Sabrina Miranda (adulto até 57 kg).

