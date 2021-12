Atleta paralímpica realiza palestra na Toca do Leão

A nadadora paralímpica baiana Verônica Almeida, de 44 anos, esteve na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira, 6, para contar sua história de vida aos atletas do elenco profissional do Vitória. A palestra foi a primeira de um ciclo que o clube promoverá nesta temporada.

“A Verônica, além de ter transmitido toda a sua história, conseguiu inspirar tanto a comissão técnica, quanto os atletas, e fortalecer aquilo que a gente já vem tentando transformar. Acho que é isso que a gente tem que realmente buscar: virar o jogo. Todos nós temos que virar o jogo”, resumiu o técnico Osmar Loss.

Ao apresentar Verônica, o presidente Paulo Carneiro destacou os feitos da nadadora paralímpica, que foi ex-atleta e musa do Leão.

No depoimento, a atleta falou sobre a descoberta da doença - Síndrome de Ehlers-Danlos, a viagem para a França, onde precisou se alimentar com resto de comida para matar a fome, antes de iniciar o tratamento, que continua até hoje.

“Foi uma sensação única, diante de muitas experiências já vividas. Senti nos olhos a vontade de cada um deles de absorver e de se inspirar para um novo passo. Eles hoje saem daqui com uma história, uma nova capa, para poder realmente virar esse jogo”, concluiu a nadadora.

Recorde no Guiness Book

Verônica Almeida é da seleção brasileira de natação, medalhista paralímpica, mundial e Parapan-Americana, além de dona de uma marca no Guiness Book (Livro do Recordes). Professora de Educação Física, ela foi diagnosticada em 2007 com uma doença degenerativa que enfraquece os músculos dos braços e pernas.

No ano de 2015, mais uma conquista: completou os 13 km de natação em mar aberto durante a travessia Mar Grande-Salvador, e entrou para o Guiness Book como paratleta mais rápida do mundo.

