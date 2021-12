Atleta do Vitória é convocada para seleção de Futevôlei

A jogadora da equipe de futevôlei do Vitória, Many Gleize, foi convocada para a Seleção Brasileira que vai disputar o Campeonato Sul-Americano, na cidade de Santa Marta, na Colômbia. O torneio acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho.

Foram convocadas nove atletas do Brasil, divididas em três equipes, e Many foi a única que atua em um time das regiões Norte-Nordeste a fazer parte do grupo. Esta é a segunda vez que ela é convocada para a Seleção Brasileira.

Em 2011 Many integrou o grupo que conseguiu a terceira colocação na Copa do Mundo de Futevôlei, disputada em Dubai, nos Emirados Árabes.

O torneio contará ainda com as seleções da Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para garantir a vaga no mundial, o Brasil precisa ficar entre os três primeiros colocados.

