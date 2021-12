Atleta baiano garante pódio no Grand Slam de Taekwondo

O representante do Esporte Clube Vitória no Grand Slam de Takwondo na cidade de Vitória-ES, conseguiu o terceiro lugar na competição que reuniu os melhores atletas do País na capital capixaba nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Josyhenrique Cruz garantiu o pódio no torneio com o triunfo na disputa da terceira posição e, com o resultado, se tornou um dos quatro classificados para a seletiva olímpica, que tem previsão de ser realizada no mês de março.

Ele foi o campeão brasileiro da sua categoria (até 74 kg) em 2012, vice-campeão Brasileiro Universitário em 2012, terceiro colocado no Brasileiro Interclubes em 2013 e disputa uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016.

adblock ativo