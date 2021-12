Atlântico será o primeiro adversário do Vitória no ano

O Atlântico será o primeiro adversário do Vitória na temporada 2017. O jogo amistoso foi marcado para o dia 18 de janeiro, às 20h (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador. Os dois times serão adversários também no Baianão deste ano, o primeiro do Atlântico na elite.

Anteriormente, o adversário do Leão seria o atual campeão do Campeonato Intermunicipal de futebol amador, a seleção de Itaberaba, mas a Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou, por meio de nota, que o time recusou o convite por falta de atletas disponíveis para entrar em campo.

Ainda de acordo com o comunicado, vários jogadores da equipe campeã do Intermunicipal foram negociados, inclusive para times que vão disputar o Estadual. Já os atletas que não moram em Itaberaba tiveram que voltar para suas cidades a trabalho, visto que são amadores.

Nordestão

O elenco do Vitória já deu início à preparação para disputar a sua primeira partida da nova temporada. A estreia oficial será pela Copa do Nordeste, diante do Sergipe-SE, dia 25 de janeiro, às 19h45, no Barradão.

O Atlântico, por outro lado, tem seu primeiro jogo oficial marcado para o próximo dia 29, às 16h, contra o Jacuipense, em Pituaçu, em Salvador, pela rodada de abertura do Baianão.

adblock ativo