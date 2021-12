Atendimento do SMV no Shopping Lapa é suspenso temporariamente

O Vitória emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 2, informando que o atendimento ao Sou Mais Vitória (programa de sócios-torcedores), no Shopping Lapa, está suspenso por tempo indetermindo.

A suspensão acontece por conta de problemas na impressão de carteiras e recibos.

O atendimento segue sendo feito, normalmente, no Shopping Capemi, na Loja Oficial do Barradão e também no site do SMV.

