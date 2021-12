Ataque do Vitória sobe de produção com tridente Vico, Léo Ceará e Alisson Farias

Sabe aquela piada de que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval? Parece que a ideia foi levada a sério pelos atacantes do Vitória. Alisson Farias, Vico e Léo Ceará retornaram da folia com a pontaria afiada e são responsáveis por todos os gols do time principal do Leão nos jogos feitos após a festa de momo.

Nas cinco partidas disputadas antes do Carnaval, o Leão tinha marcado apenas três gols, e só um deles veio dos pés de um atacante. Ou melhor, da cabeça. Foi assim que Vico balançou as redes no Ba-Vi. Passados os trios elétricos, fanfarras e bloquinhos, já são seis gols em três jogos, todos com a marca dos atacantes rubro-negros.

Coincidentemente ou não, as bolas na rede foram bem distribuídas. Dois para cada atacante. Léo Ceará marcou contra CRB e Lagarto-SE. Vico fez seus dois gols no mesmo jogo, contra o time de Sergipe, pela Copa do Brasil. Alisson Farias deixou sua marca logo no retorno do Carnaval, contra o CRB, seu ex-clube, e no último domingo, diante do ABC.

O bom aproveitamento faz os três serem indispensáveis no time de Geninho, mas esse não foi o trio que começou o ano como titular. Júnior Viçosa era o responsável pelo comando do ataque nas primeiras partidas do Rubro-Negro em 2020, mas a pouca participação do centroavante fez ele perder espaço.

O banco de reservas virou realidade para Viçosa quando o novo tridente ofensivo mostrou eficiência para colocar a bola na rede e mobilidade para gerar chances de gol. Duas situações em que o atacante tem pecado neste começo de ano.

Léo Ceará, Vico e Alisson Farias não guardam posição e esse é um dos pontos a serem destacados no ataque rubro-negro. Léo sai bastante da área para buscar jogo, situação que abre espaço para avanços de Alisson Farias. Foi assim que o camisa 10 marcou seu primeiro gol pelo Leão, contra o CRB.

Na outra extremidade do campo, Vico também não costuma se prender ao corredor direito e busca trabalhar pela parte mais central do campo. Esse espaço gerado na lateral é usado por Jonathan Bocão para chegar à linha de fundo e tentar o cruzamento. O lateral começou o ano como reserva, mas mostrou saber aproveitar mais a mobilidade dos atacantes que seu colega de posição, Van.

Curiosamente, no último fim de semana, tanto Júnior Viçosa quanto Van tiveram chances no time titular. O centroavante, porque Léo Ceará estava suspenso, e o lateral, por opção de Geninho. Nenhum deles, no entanto, soube aproveitar a oportunidade.

Viçosa até mostrou mais mobilidade. Saiu da área para buscar o jogo e teve uma atuação melhor em relação às últimas partidas. O vacilo do centroavante foi não aproveitar as chances que teve para balançar as redes. Foram pelo menos três oportunidades no jogo contra o ABC.

Na lateral direita, Van repetiu erros que já haviam sido apresentados em outros jogos. Faltou fôlego para chegar ao ataque, o que aconteceu pouco durante os 90 minutos. Lá atrás, ele viu seu setor ser o mais agredido pelos atacantes do time adversário.

Treino

Na segunda-feira, 9, a Toca do Leão não contou com a presença do elenco principal, que ganhou folga após o empate de domingo, contra o ABC.

Os comandados de Geninho voltam ao trabalho nesta terça, 10, e treinam de olho no jogo de quinta, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro vai encarar o Ceará, fora de casa.

Quem usou os campos do centro de treinamento, na segunda, foram os atletas do time de aspirantes, que seguiram com a preparação para a partida de domingo, contra o Jacuipense.

