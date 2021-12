Ataque do Vitória encara a defesa menos vazada da Série A

O Leão tem uma complicada missão neste sábado, 1º, às 18h30 (horário da Bahia), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada: furar a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Grêmio sofreu apenas 18 gols na competição, uma média de 0,58 por partida.

O cenário fica ainda pior se analisarmos o número de gols sofridos pela defesa gremista em casa, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari: dois gols em nove jogos.

O Grêmio ainda pode quebrar o recorde de melhor defesa da história do Brasileirão nos pontos corridos. Basta não sofrer gols até a última rodada. A melhor marca pertence ao São Paulo, que, em 2007, tomou 19 em 38 jogos.

No entanto, o quadro do terror pode ser amenizado por Edno. O meia-atacante rubro-negro é o vice-artilheiro da equipe do técnico Ney Franco, com cinco gols em nove jogos neste Brasileirão. Com a ausência de Dinei, principal goleador do time com sete gols, que foi vetado da partida por causa de uma lesão muscular, ele é a principal arma ofensiva do time.

Edno vive uma fase de ascensão no Vitória. Ele entrou em campo nos últimos sete jogos, sendo quatro como titular. Neles, o Leão venceu três, perdeu três e empatou um. No domingo, ele fez dois gols na vitória sobre o Criciúma, por 3 a 1.

Outro alento para a torcida rubro-negra é o fato de uma das duas derrotas do Grêmio como mandante ter sido para um time que luta contra o rebaixamento. No dia 27 de julho, os gaúchos foram derrotados pelo Coritiba, por 3 a 1. Este revés causou a demissão do seu então técnico Enderson Moreira, que foi substituído por Felipão.

No primeiro turno, o Vitória venceu o Grêmio por 2 a 1 no Barradão. Felipão já havia sido anunciado como novo treinador, mas não comandou a equipe gaúcha neste jogo.

Histórico

O Vitória já bateu o Grêmio em duas ocasiões fora de casa. A mais recente foi em 2005, quando as duas equipes disputavam a Série B do Brasileiro. O Leão bateu o Tricolor, por 2 a 1, de virada. O outro triunfo foi pelo Brasileiro de 1982: 1 a 0.

No Sul, o Grêmio venceu o Vitória 14 vezes e empatou sete. Nos 23 duelos, o placar de 1 a 0 para os gaúchos foi o mais repetido: sete vezes.

Bolas paradas

"A equipe vem conseguindo alguns bons resultados dentro do segundo turno. Vem fazendo um campeonato sólido e espero ter a competência de começar a vencer jogo fora de casa", disse Ney Franco, que treinou jogadas de bola parada na sexta-feira, 31, no CT do Internacional.

Em 16º, com 34 pontos na tabela, o Leão vai com os volantes José Wellison e Luiz Gustavo protegendo a zaga. Por suas características defensivas, Richarlyson deve ir para a lateral esquerda. Cáceres e Juan armam as jogadas.

O Grêmio tem os desfalques do veterano Zé Roberto e do volante Riveros.

Ingressos à venda

As entradas para o próximo compromisso do Leão no Barradão, contra o São Paulo, já estão à venda. Não haverá mais a promoção dos primeiros 10 mil ingressos de arquibancada a dez reais.

Os valores voltam a ser os mesmos: R$ 40 (inteira) a arquibancada e R$ 120 a cadeira. Eles estão sendo vendidos na bilheteria do Barradão, que não funcionará neste fim de semana, e nas lojas oficiais do clube.

adblock ativo