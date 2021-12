Atacantes Neílton e Luan são dúvidas para jogo de quarta; jogadores serão avaliados

Os atacantes do Vitória, Neílton e Luan, que saíram machucados no Ba-Vi deste domingo, 8, passarão por avaliação médica nesta segunda-feira, 9. O exame definirá se eles poderão jogar contra o Internacional, pela Copa do Brasil. A partida ocorre nesta quarta, 11, às 19h30, no estádio Beira-Rio.

Luan, autor do gol no primeiro clássico da final do Baianão, foi substituído por Nickson aos nove minutos do primeiro tempo. Já o artilheiro do time, Neílton, deixou o campo aos 11 minutos do segundo tempo, sendo substituído pelo alemão Alexander Baumjohann. Os dois jogadores se contudiram na região da coxa.

Copa do Brasil

Para o jogo contra o Internacional, o Vitória poderá contar com o zagueiro Kanu - que teve retirada a pena de 90 dias pelo Superior Tribunal de Justiça desportiva -, e o meia Yago, onde a sua suspensão de dois jogos passou a ser somente de um, compensado o automático. O elenco embarca para Porto seguro, na tarde desta terça-feira, 10.

adblock ativo