Atacante Willie vai voltar para a Toca do Leão

O atacante Willie, que desembarcou na semana passada em Santa Catarina, para jogar no Figueirense por empréstimo, vai voltar para o Vitória. O jogador chega a Salvador no fim de semana.

"Willie teve um problema no coração e precisa realizar exames a cada três meses", disse Rodrigo Pastana, superintendente da equipe catarinense.

Em 2012, o jogador passou por uma cirurgia no coração para corrigir uma arritmia cardíaca. No entanto, Willie garante que o problema não é esse. "Eles [a diretoria do Figueirense] querem colocar a responsabilidade em cima de mim. Não sou salvador da pátria e nem faço milagre", retrucou.

adblock ativo