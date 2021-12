Atacante Willie é liberado pelo DM e volta a treinar

O atacante Willie, do Vitória, está a cada dia mais próximo do retorno aos gramados. O jogador, que se submeteu a uma cirurgia no joelho direito no mês de fevereiro, foi liberado pelo departamento médico rubro-negro na terça-feira, 18, para voltar a treinar.

Willie ainda não tem data para retornar aos campos, mas busca se aprimorar fisicamente. Na terça, ele correu por volta de 15 minutos em um dos campos da Toca do Leão, sob a supervisão do médico Luís Filipe Fernandes e do fisioterapeuta Dilson Conceição.

O jogador rompeu o menisco do joelho direito ao pisar em falso no gramado do estádio de Pituaçu durante a partida contra a Catuense, no dia 13 de fevereiro, pelo Campeonato Baiano.

